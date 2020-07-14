台達電與台灣科技大學今日宣布合作成立「台達-台科大聯合研發中心」，以電源管理為核心，台達電對聯合研發中心三年投資額至少3000萬元，成立初期將以綠色機房及儲能系統動態模擬為研究核心，電機系與電子系為首波合作重點，未來計畫分別投入5G、雲端、人工智慧等方面的技術研究。

台達電也表示，「台達-台科大聯合研發中心」將安排台達電研發人員進駐，向下紮根落實人才培育。 台達電總經理暨營運長張訓海表示，台科大在電力電子領域的師資及學生專業質量均為標竿，因此台達決定強化與台科大的合作，共同培植未來發展所需要的核心技術以及解決方案人才，以過去的產學模式要因應隨時變化的技術或需求並不容易，台達改用解決方案的思維和學校合作，並透過即時溝通，降低過往學界和業界對研發成果的認知落差，台科大在人工視覺影像分析技術亦有豐沛能量，台達電將計畫與資工系、機械系等系所，針對人工智慧應用及智慧製造緊密合作。

(工商 )