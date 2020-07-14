監察院長被提名人陳菊今(14)日上午到立院準備報告與備詢時，國民黨與民進黨一早即發生激烈衝突；面對國民黨團拆除立院發言台，前民進黨立委段宜康嗆說，「要不要我教你們怎麼質詢？」

陳菊任監察院長人事案爭議極大，朝野為此發生激烈衝突，一早從議場外打到議場大門，國民黨後續成功佔領主席台；國民黨議事攻防策略也再次進化，今日直接拆除發言設備，為之後被民進黨團「清場」後，再拉長戰線。

對於國民黨今早激烈抗爭，段宜康表示，利用質詢讓執政黨難堪，本來就是在野監督的有力武器；國民黨當執政黨懶惰，當了在野黨更懶。他說，如果陳菊真的有他們講的那麼差勁，應該唯恐質詢時間不夠才對；哪有自己拆議場發言台的道理？

段宜康酸說，國民黨要不是怕自己的指控經不起檢驗，不敢質詢陳菊；要不就是顧著吹冷氣，吹到手腳冰冷，沒力氣搜集質詢的資料。他也嗆道，「要不要我教你們怎麼質詢？」

其實段宜康也是這波國民黨反對監委名單的理由之一，國民黨日前發布影片「拒絕新東廠，全民一起向民進黨表示反對」，並指出高涌誠和蔡崇義兩位監委，因為段宜康的陳情，就動用彈劾權彈劾曲棍球案的承辦檢察官陳隆翔，就是為了讓案件能夠再審，幫段宜康解套。國民黨認為，這是指揮監委約詢司法官，製造政治壓力，並影響司法獨立。

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(中時電子報)