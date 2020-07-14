國民黨立委今（14）日為阻攔監察院長被提名人陳菊到立法院，與民進黨立委爆發激烈肢體衝突，雙方均有立委在推擠中掛彩，對此行政院長蘇貞昌表示，針對立法委員的議事運作沒有評論，但是他評論陳菊是「一輩子她就是宜蘭鄉下的女孩子。」稱讚她對台灣民主發展的貢獻及市長任內的政績，呼籲大家為陳菊加油。

蘇貞昌今天出席「樂觀小帆手-海洋台灣夢啟航典禮」，針對立法委員的議事運作沒有評論，但是他評論陳菊為「真的一輩子，她就是宜蘭鄉下的女孩子。」稱讚她在威權時代勇敢的站出來，一輩子為人權犧牲，為民主奮鬥。同時還曾經得到高雄市民高票支持，在高雄做市長任期內一直是五星級的市長，建樹很多。

蘇貞昌表示，陳菊一生歷練成熟，在立法院通過了監察院人事案，陳菊出任監察院長，領導人權委員會，對於人權，她一定有比別人更深刻的體驗跟貢獻，對國際也是一個很好的現身說法，讓大家看到台灣真的有決心保護人權，希望大家給她加油。

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(中時電子報)