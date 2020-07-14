彰化銀行經營權之爭最新進度震撼金融圈。台新金控6年前控告財政部違反「彰銀經營權的契約認定」之案，今（14）日上午召開言詞辯論庭，由於審理法官曾二度建議雙方是否談和解，經過6/19董事會改選後，雙方原本研議合意先停止訴訟，準備接下來的協調空間與時間，但因缺乏具體和解方案而告失敗。待8/21開庭聆聽判決結果。

依《民事訴訟法》等相關規定，台新金與財政部若都同意停止訴訟，需要在今天法官言詞辯論終結前，以書面訴狀或是當庭向法官口頭說明，記明於筆錄中。此案便會停止訴訟4個月，最多可達8個月；停止訴訟到期日前若未申請繼續訴訟的話，則視為撤銷訴訟或上訴。

據了解，台新金在6/19彰銀董事會改選中，拿下3席獨董、1席自然董事共4個董事席次後，委託代理訴訟律師詢問財政部一方的和解方案，欲在開庭時提出說明。據台新金友人透露「財政部給予回覆的主要意思是可以先停止訴訟，雙方進一步談和解內容。」

本刊記者獲得內部消息指出，「台新金內部有一方是認為在提出停止訴訟前，財政部也能提出可否買回其股權等財務措施的和解建議方案，雙管齊下協談較為務實」。

台新金和彰銀的官司纏訟6年，高等法院從2019年12月至今天已召開5次準備程序庭，今天為言詞辯論庭。負責審理此案的資深法官何君豪，二度在準備庭中詢問台新金與財政部是否可談和解，當庭，財政部同意並請代理律師轉達，可請台新金先提供和解方案再議。

期間，本刊5/20獨家調查報導台新金董事長吳東亮身旁幹部確實有建議尋求退場機制，希望財政部買回股權或其他財務方式，財政部也於5/22晚間發布新聞稿表態「尊重」台新金意願。

雙方還同時積極備戰6/19彰銀董事會全面改選，結果是台新金一舉拿下全部3個獨董席次及1席自然董事共4個董事，「有人說台新金勝，其實沒有任何一方是贏家」熟悉此案的台新金吳家友人語重心長地說。

據悉，「台新金希望能比照股東李世聰出脫彰銀股權模式，盤後交易看到有公股金融機構承接情勢。但實質上，財政部認為兩案股權金額比例相差極大，較傾向由台新金逕行於公開市場售股。」（台新金在2005年以每股約26.12元、總價365億元得標，取得彰銀22.55％股權）

外傳一家公股金融機構在這次支持財政部彰銀銀董事改選中，損失上百億，消息傳到台新金耳中，倍感無奈。

「解鈴還須繫鈴人！建議財政部長跟吳東亮董事長直接會談，建立協談誠意基礎」，「市場上有些人自稱政商關係好可以代表財政部，或是代表台新金談的人，都不足以為正式對談方式，也很難取信雙方。」台新金吳家友人鄭重地否認目前並未委託任何人代表台新金出面協商，也未見財政部正式派人對談。

了解此案內情者透露，「台新金目前是彰銀單一最大股東，若財政部認為可以開放市場資金進入，難道想讓彰銀股權更加複雜化？財政部既然都可以請公股銀、中華郵政等在6/19彰銀董事會改選前，砸錢進場買股支持財政部，希望也可比照用於回購台新金彰銀股權之案。」

台新金董事長吳東亮。（攝影／馬景平）

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(中時電子報)