退役球星A-Rod(Alex Rodriguez)與珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)正努力標下紐約大都會，由於對手科恩(Steve Cohen)財力雄厚，A-Rod所屬的團隊形勢不利。他「跨界」請來幾位球星幫忙，希望以「星光」壓過鈔票。

美媒ESPN報導，加入A-Rod競標團隊的有NFL近端鋒凱西(Travis Kelce)、退役跑衛莫瑞(DeMarco Murray)、傳奇線衛厄拉克(Brian Urlacher)、NBA球星畢爾(Bradley Beal)。其中凱西非常喜歡A-Rod，他表示從小就看A-Rod打球了，厄拉克認為退役球星來競標球隊是很酷的主意。

外界看好科恩贏得競標，他是大都會股東，估計他開出40億美元要買下大都會與SNY電視網。A-Rod這一招幾年前吉特(Derek Jeter)也用過，吉特當時找來籃球皇帝麥可喬丹(Michael Jordan)加入競標團隊，最終買下馬林魚。

A-Rod為什麼非要買下大都會？因為機會難得，大都會成軍於1962年，至今只在1980年轉手過1次而已。紐約洋基的史坦布瑞納家族(Steinbrenner)是在1973年接手。換言之，這可能是一輩子也沒碰到幾次的機會。

(中時電子報)