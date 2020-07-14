民進黨立委范雲。（圖／摘自范雲臉書）

今（14）日立法院排定審查監察院長被提名人陳菊人事案，不過卻遭國民黨杯葛質詢，藍綠立委在議場爆發衝突。民進黨立委范雲出面指控，遭國民黨立委陳雪生「性騷擾」，被他用肚子頂了至少三次，反映後卻遭回「用肚子不會懷孕，所以不是性騷擾」。

范雲在臉書指出，今天在議場站在主席台，當時背後沒人並不擁擠，但國民黨馬祖立委陳雪生跑到身後，用肚子頂了她的背後至少三次，當下表示「陳雪生委員，你用肚子壓我很噁心，這已經是性騷擾了」，沒想到陳雪生竟回「用肚子不會懷孕，所以不是性騷擾」。

范雲當下直接對著同時攻佔主席台的國民黨委員們，包括蔣萬安委員，說國民黨的性別平等程度太差了，應該要教育自己的委員。而作為國民黨書記長的蔣萬安委員當場默不吭聲，陳雪生委員從頭到尾都在嘻笑。

對於這樣的狀況，范雲直批，「國民黨真的不意外」，且陳雪生一再表達，不會懷孕就不是性騷擾，「只是如此下流還是有五百萬票」，不相信有性別意識的人投得下國民黨。

賴品妤也在范雲PO文底下留言表示「很糟糕！」范雲則回「真的髒東西！噁」。不少網友見狀，也紛紛轉戰陳雪生臉書洗版。

(中時電子報)