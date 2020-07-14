華豐(2109)6月經銷商庫存消化完畢，迎來報復性反彈，單月營收3.82億元，月增38.1％，隨著經銷商開始回補庫存，華豐下半年本業將持續走強。業外部分，今年下半年華豐橡膠(泰國)大眾挹注0.5億元權利金，另外，之前請求Yoko公司給付貨款及遲延利息民事訴訟勝訴，貨款加計利息有望挹注0.5億元；不動產方面，大陸廠第一階段有機會在9月處分完畢，整體下半年業外收益上看1.5億元以上，每股盈餘貢獻0.5元，法人估計公司全年每股盈餘上看1元以上。

華豐今年第1季大陸廠虧損縮小，單季稅後淨利0.47億元，年增868％，每股盈餘0.14元。4、5月營收受到封城影響，經銷商消化庫存，營收降至3億元以下，6月開始回補庫存，也帶來報復性訂單，營收月增達38.1％。

由於四輪胎市場一直在下滑，華豐將減少四輪胎產能，主攻二輪胎，尤其在自行車胎上，預估自行車胎銷售量今年約2627萬條、機車胎1621萬條。

今年華豐本業將穩定上升，而下半年華豐業外收益則可望進一步推升整體獲利。業外除了泰國廠估計權利金0.5億元入帳外，公司2年多前與Yoko公司的官司案雖然已經勝訴，不過，Yoko公司應給付貨款及利息等回收款傳出在今年下半年收回，而對Yoko應收帳款已經在2016年提列完畢，下半年若拿回回收款可望挹注業外收益。

公司大陸廠轉為物流中心，400畝廠房第一階段會處分120畝給蘇州常熟市政府，預計今年9月售出，估計處分利益上看0.5億元，下半年業外三筆收入，估計可望挹注每股盈餘0.5元，使得今年盈餘有望挑戰1元以上。

(時報資訊)