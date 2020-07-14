Keanna經紀人曬出被抓傷血痕。（圖／翻攝自rosehuang1101 IG）

謝和弦和混血妻子Keanna四年婚姻告吹，13日謝和弦告Keanna偷竊案開庭，結束後雙方發生嚴重衝突，Keanna的經紀人在IG曬出胸前疑被謝和弦女友莉婭抓傷照片，血跡斑斑，經紀人無奈說：「當你看過地獄，你就不怕魔鬼」。

Keanna經紀人昨發文說，昨庭審結束，Keanna本來想上前跟謝和弦提議離婚簽字就好，不需要搞訴訟，沒想到莉婭突然扯開Keanna的手，無視對方正宮地位，後來莉婭上計程車被車門壓到腳，大罵是Keanna經紀人亂推車門，雙方發生衝突，Keanna經紀人胸前被留下抓痕，還出動法警調停，莉婭這才住手，最後與謝和弦揚長而去。

對此，《ETtoday》報導，莉婭澄清：「我手是沒有指甲的，哪裡可以抓她？」自己絕沒出手抓傷Keanna經紀人，並批評對方推車門讓她的腳瘀青，之後會去驗傷。《三立新聞網》則報導，Keanna經紀人回說莉婭本來想對她動粗，看到法警出現才停手，她表示當下有錄影，會調監視器影片還原真相，雙方各說各話。

(中時電子報)