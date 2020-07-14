Keanna經紀人曬出被抓傷血痕。（圖／翻攝自rosehuang1101 IG）
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剛陪K開完庭，謝先生先出來，陳小姐立刻迎上去。過不久K才出庭，我們正走出法院時，看見他們在不遠處，K上前想提離婚簽字就好不需訴訟，陳小姐力大無窮扯開KT牽著謝和弦的手，完全不管對方是正宮。 接下來有趣的事發生，陳小姐進了計程車卻被門夾到腳，眼中帶著極度惡意，她指名道姓就是我推車門的，但我希望謝和弦留下來好好談，又怎麼會推門？陳小姐一下車直接往我這狠狠的推，胸口還留下爪痕，作勢要打我。法警都衝出來看了，她意識到旁邊都是法警才住手，我從上次個資外洩後一直對她們心存恐慌，突然間恐慌焦慮發作，只能請法警不要讓這兩位靠近KT，進法院喝水吃藥手抖得拿不穩，就這樣看著他們揚長而去。 我不停告訴自己，正義存在的，正義不死。 當你看過地獄，你就不怕魔鬼。

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謝和弦和混血妻子Keanna四年婚姻告吹，13日謝和弦告Keanna偷竊案開庭，結束後雙方發生嚴重衝突，Keanna的經紀人在IG曬出胸前疑被謝和弦女友莉婭抓傷照片，血跡斑斑，經紀人無奈說：「當你看過地獄，你就不怕魔鬼」。

Keanna經紀人昨發文說，昨庭審結束，Keanna本來想上前跟謝和弦提議離婚簽字就好，不需要搞訴訟，沒想到莉婭突然扯開Keanna的手，無視對方正宮地位，後來莉婭上計程車被車門壓到腳，大罵是Keanna經紀人亂推車門，雙方發生衝突，Keanna經紀人胸前被留下抓痕，還出動法警調停，莉婭這才住手，最後與謝和弦揚長而去。

對此，《ETtoday》報導，莉婭澄清：「我手是沒有指甲的，哪裡可以抓她？」自己絕沒出手抓傷Keanna經紀人，並批評對方推車門讓她的腳瘀青，之後會去驗傷。《三立新聞網》則報導，Keanna經紀人回說莉婭本來想對她動粗，看到法警出現才停手，她表示當下有錄影，會調監視器影片還原真相，雙方各說各話。

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(中時電子報)

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