隨著美國新冠疫情加劇，亞股周二(14)開盤普遍走跌，港股更是一度大跌500點，大陸A股3大指數開低走低，截至午間收盤為止，上証指數走跌1.10％、報3405.30點；深證成指跌1.68％、報13911.49點；創業板指數跌1.96％、報2832.87點，滬深兩市成交額突破1兆元人民幣。北向資金淨流出超80億元人民幣。

隨著代表美國科技股的那斯達克指數大跌逾2%，中芯國際等前些時間強漲的大陸科技類股也跟著走跌。中芯國際股價走跌1.80港元或4.29%、暫報40.15港元，這也終結近7個交易日以來漲勢，包括光科膠指數、MLCC指數、長江存儲概念股、半導體設備概念股也跟著中芯國際走跌。

阿里巴巴股價走跌15.60港元或6.13%、暫報238.80港元。近日阿里巴巴集團公布最新財報顯示，創辦人馬雲持股阿里集團比例首次降到5% 以下，在過去7個月累計減持2.34億股，持股比例下降1.2%。

其他大陸科技公司股價也集體跳水，騰訊股價走跌18.50港元或3.42%、暫報40.15港元；美團點評股價走跌8.30港元或4.03%、暫報197.70港元；小米股價走跌0.76 港元或4.46%、暫報16.28港元；京東股價走跌15.60 港元或6.10%、暫報240.00港元。

不過，隨著市場消化憂慮情緒，截至台北時間14日下午1點10分，道瓊期指上漲24.0點或0.09%、暫報25992.0點；標普500指數期貨上漲2.87 點或0.09%、暫報3151.12點；那斯達克100指數期貨上漲34.50點或0.33%、暫報10634.50點。

(中時電子報)