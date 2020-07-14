桃園李姓、林姓男子日前在KTV喝酒歡唱時，遇到轄區派出所甘姓副所長帶隊臨檢，當場被查獲毒品殘渣袋，兩名男子竟然對員警辱罵，李姓男子甚至對甘姓副所長頭部揮拳，把他打到腦震盪。事後施暴的李姓男子逃逸後遭通緝到案，林姓男子對甘副所長道歉和解，。最後法院依妨礙公務對李姓判處3個月有期徒刑，對林姓兩男子判拘役30天，全案仍可上訴。

在起訴書中指出，李姓男子（22歲）、林姓男子（28歲），兩人於2017年6月13日前往桃園市中壢區的KTV內消費，凌晨2點多時遇轄區派出所的甘姓副所長帶隊臨檢，結果員警在包廂內查獲K他命殘渣袋，兩人認唱歌歡樂的情緒遭到員警打斷，加上酒後情緒失控，於是林姓男子先對在場員警辱罵三字經後，就遭到員警帶出包廂。

結果李姓男子為了替友人出氣，竟在KTV的3樓大廳，對甘姓副所長頭部揮拳攻擊，造成甘姓副所長當場被打到腦震盪。警方也隨即將2人逮捕，認定他們對警方施暴，並且針對頭部攻擊，訊後依殺人未遂等罪嫌移送。

檢方認為，李姓男子與甘姓副所長過往無任何仇隙，缺乏明顯殺人動機與犯意，且李姓男子是以徒手方式進行攻擊，勘驗甘姓員警傷勢後確認並無致命危機，檢方認為以此難以斷定李姓男子有殺人動機，因此訊後依妨礙公務罪嫌起訴2人。

而法院審理時，林姓男子過去曾因槍砲案前科，此次行為構成累犯。法院考量林姓男子已與甘姓副所長致歉，並支付3萬6千元達成和解。是故法院依照汙辱公務員罪判處林姓男子拘役30天，得易科罰金。施暴的李姓男子案後遲遲未到庭應訊而遭通緝，近日才被查緝到案，法院另依妨礙公務罪判處李姓男子有期徒刑3個月。

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(中時電子報)