屏東縣泰武鄉武潭瀑布14日發生溺斃事件，來自澳門的屏東科技大學鄒姓學生與同學一起到該地戲水時，不幸溺水，被消防人員救起時已無生命跡象，送潮州安泰醫院急救後仍宣告不治。

屏東縣政府消防局14日早上10點3分接獲民眾報案，指出泰武鄉武潭瀑水有人溺水，馬上出動救難人員前往救援。消防人員趕到後立即下水，在溪邊一塊大石頭邊找到溺水學生，救上岸後已無生命跡象，進行CPR搶救後馬上送醫。

據了解，溺水者是23歲，來自澳門的屏科大鄒姓學生，他早上與台灣同學2個人一起到泰武瀑布戲水，卻不幸發生意外，校方接獲消息後趕到醫院，並聯絡鄒生家人，不過鄒生經搶救後，最後仍宣告不治。

武潭瀑布位在泰武鄉武潭溪源頭，每年夏季水量豐沛，吸引許多遊客到此戲水消暑。瀑布共有2層，第1層瀑布高約25公尺，氣勢磅礡，再往走約100公尺，約10分鐘就可到達第2層瀑布。

(中時 )