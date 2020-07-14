收到國家級警報了嗎？2020年度軍民聯合防空萬安43號演習，今（14日）下午1時30分至2時舉行，剛國防部發布國家級警報，模擬飛彈空襲警報演練，不過今年因疫情影響，演習不實施人員疏散避難與交通管制，人車都可以照常行走。

(中時電子報)