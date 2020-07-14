弘光科大身障手搖車環島，還安排到護理之家服務。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光科大身障生手搖車環島，中途安排淨灘。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光科技大學13名身心障礙、經濟或文化不利學生挑戰自我，頂著30多度高溫，完成手搖車8天7夜環島旅行，其中騎到台東、花蓮時，上下坡高難度路況不斷，他們靠著意志力與相互鼓勵完成任務，14日回到學校分享心得，高呼「只要堅持下去，便能克服困難完成任務！」

學務長閔宇經指出，手搖車環島對這些學生來說是挑戰自我極限，為避開中午酷熱天氣，學生改變作息，清晨5點半便出發騎車，中途還到社區護理之家服務長輩、去海邊淨灘，讓身障學生學習回饋社會，團隊分工合作之下，淨灘共撿拾了44公斤回收物，為愛護環境盡一份心力。

「手搖車環島跨出第一步很難，但是只要勇敢跨出去，一點都不難。」學生韋懿真說，儘管自己穿著輔具矯正鞋，面對炎熱天氣與上坡路段這些難關，中途從來沒想過要放棄，反而覺得很有挑戰性。韋懿真指出，在社區護理之家服務長輩，過程中有挫折失敗，只要給自己一次機會，就成功了。

靠輪椅代步的學生陳冠仁也說，用年輕、熱誠的心感動了長輩，8天7夜環島旅行在社區護理之家服務長輩讓他印象最深。不過，騎手搖車經過長長上坡路段卻一點都開心不起來，但有駕駛特地搖下車窗替他們加油，讓他們更有動力繼續往前。

「以前都是別人幫助我們，沒想到我們也有機會去幫助別人。」學生陳宏誌說，從來沒想過能在社區護理之家帶活動幫助長輩。學生黃子源指出，參加手搖車環台是在學習團體活動，除了自己騎車外，也要顧慮到其他學生，讓他學到怎麼溝通、管控情緒，希望以後有機會能夠再挑戰一次環島。

另一位學生韋宥任則說，過程中雖然中暑感到頭昏腦漲，不過從來沒想過要放棄，休息後繼續努力，慢慢趕上騎在他前面的同學，這一趟證明「只要堅持下去就能完成夢想。」

(中時 )