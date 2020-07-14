美廉社今（14）宣布，首度跨界攜手多品牌祭出美廉社「好友券」撒優惠，7/15起美廉社會員只要到門市消費不限金額即送乙本，優惠包括誠品書店買書77折、影音平台CATCHPLAY+單租電影5折、外送平台Uber Eats新用戶2次100元折扣、藥妝通路Tomods消費滿額50元購物抵用券等，共限量20萬本，發完為止。

此外，瞄準「振興三倍券」消費商機，美廉社表示，全台700多間門市特別推出優惠專區，7/16～8/11只要憑「振興三倍券」200元紙本面額券，到美廉社可享指定飲料、零食、濕紙巾、米、酒品等近50項商品200元優惠價，最低下殺5折；憑「振興三倍券」500元紙本面額券，也可享多款能量飲、米、油、酒品等近20項商品500元優惠價。

針對「好友券」優惠內容，美廉社指出，首度發行的「好友券」內含誠品書店買書享單一冊77折優惠；影音平台CATCHPLAY+輸入優惠代碼，享單租電影5折；新用戶使用外送平台Uber Eats輸入序號可享2次100元折扣；藥妝通路Tomods消費滿額還可使用50元購物抵用券；美廉社指定商品滿額折價券等，個別品牌的活動時間不同。

除了美廉社會員消費不限金額即送乙本外，美廉社表示，若是誠品書店的會員，到美廉社門市出示誠品書店實體或APP會員卡，也可直接領取美廉社「好友券」乙本，串流彼此會員，讓民眾購買米、油、鹽、醬、醋、茶的同時，也能讀書充實自己，振興經濟、振興知識力。

之所以串連誠品書店，美廉社說，今年受到疫情影響，「防疫」早已成為全民運動，隨著宅經濟趨勢增溫，不僅在家吃飯的人數增加，居家閱讀也成為民眾重要的休閒，因此，提供生活必需品的美廉社希望不僅照顧到民眾的「食」、「衣」、「住」等居家生活，更跨出社區，連同民眾「育」的知識力也一同顧到。

(工商 )