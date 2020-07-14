在出首款水果雪沙新品並賣破萬杯開紅盤後，職人飲品「珍煮丹」宣布攜手東區懷舊系冰品品牌「小時候冰菓室」打造期間限定冰菓室，運用夏日盛產的紅心芭樂與愛文芒果兩款台味十足的水果為主軸，聯手將胭花芭檸、芒果海雁兩款雪沙飲品化做實體冰品，原汁原味重現手搖風味

此冰菓室店裝融入公車站牌、關東旗、懷舊桌巾及復古電影海報，四大必拍打卡點仿若真實電影場景，聯名店點、限定冰品於7/17日至-7/31限時兩週快閃，標榜要喚醒消費者的青澀戀愛時光，重現五零年代綺麗台灣風情。

珍煮丹與小時候冰菓室推出聯名限定活動，凡於活動期間點購「紅心芭樂檸檬」、「芒果海雁雪花」兩款聯名冰品，即可玩復古戳戳樂一次，有機會獲得聯名限定明信片、復古公車票卡或珍煮丹飲品兌換券三大好康；於小時候冰菓室打卡上傳Instagram標記及追蹤珍煮丹官方IG帳號即可免費獲得復古公車票卡及聯名貼紙，憑公車票卡至珍煮丹全台門市更可享有兩款雪沙系列飲品折價5元優惠。

聯名冰品將胭花芭檸、芒果海雁兩款雪沙化為實體冰品，「紅心芭樂檸檬」運用香氣濃郁的綠檸檬製成檸檬冰底，搭配甘甜紅心芭樂與清透冬瓜凍，淋上秘製酸甜紅心芭樂淋醬，冰頂插上現切現切檸檬片綴飾煥發活力，簡約美學緊抓文青系眼球，一口吃下感受清爽檸檬冰與甘味十足芭樂巧妙融合，清檸香與芭樂甜在舌尖彼此交織，清透滑溜的冬瓜凍散發濃郁古早味，滑入喉頭後散發淡雅香氣，清新酸甜滋味令人回想起年少時澀甜的戀愛時光。

「芒果海雁雪花」基底為輕柔牛奶雪花冰疊上滿滿玉井愛文芒果，佐上自製寒天凍與香氣芳郁的椰奶，冰頂放上一整顆用料實在的濃醇奶酪，芒果牛奶雪花暖黃清透在古典透明冰碗中更顯典雅，拋開形象大口吃下，散發飽滿甜香的芒果與牛奶雪花在嘴內化開，巧搭口感醇厚綿密的原味奶酪與清爽無負擔的寒天凍。

聯名店裝以傳統冰菓室為概念發想，並將珍煮丹原創社群愛情故事—「愛情冰菓記事」融入實景，以懷舊公車站牌、關東旗、復古塑膠桌巾與復刻電影海報四大元素，重現社群故事場景，帶你回味台灣綺麗的五零年代美好光景，兩款冰品與聯名店裝將於7/17-7/31期間限定快閃販售。

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