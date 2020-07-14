伴隨大陸民眾消費能力提升以及生育政策調整，期嬰幼兒輔食市場近年來出現驚人的成長；中國食品工業協會聯合中糧營養健康研究院、京東集團發布的《2019-2020中國食品消費及產品創新趨勢白皮書》認為，隨著二孩政策的全面開放，加上「科學育兒」的觀念當道，大陸國內嬰幼兒市場正迎來一波新的發展機遇，預計2020年大陸嬰幼兒食品市場規模可達3000億元人民幣，這塊大餅也吸引各大食品企業的目光。

與此同時，米果領域深耕近40年的旺旺集團攜手貝比瑪瑪「嬰幼兒輔食米餅」系列產品佈局市場各通路。

旺旺集團近日宣布，專為6個月以上嬰幼兒設計的的貝比瑪瑪嬰幼兒輔食米餅正式上市發售。這也是大陸首個通過嬰幼兒穀類輔助食品安全國家標準認證檢驗的嬰幼兒輔食米餅產品。

米果製品一直以來都是旺旺集團的主力產品，旗下旺旺雪餅、旺旺仙貝等經典系列暢銷多年，而貝比瑪瑪是旺旺集團打造的兒童成長食品專業品牌。貝比瑪瑪米餅已成為兒童食品市場的熱銷產品，不僅外銷歐美、加拿大等20多個國家，還憑藉優良的品質和口感在比利時布魯塞爾世界食品品質評鑑大會上多次獲得榮譽獎項，深受國內外專家肯定及消費者青睞。

然而這樣的成就其來有自，旺旺集團斥巨資在江西省宜春市建設了專業的嬰幼兒輔食米餅生產工廠。該嬰幼兒輔食生產工廠佔地面積近10萬平方米，擁有符合嬰輔食品生產標準的母嬰高標準乾淨的生產線，以及業內領先的生產技術和自動化、數字化生產線，一期2條生產線於2019年11月建成試產。

歷經專業團隊悉心研發及反複測試後誕生的貝比瑪瑪嬰幼兒輔食米餅系列，採用嚴格的原物料管理，不含雞蛋、小麥、堅果、花生、黃豆、魚類、牛奶、甲殼類等8大致敏源；含有的礦物質、維生素等多種營養素，可充分滿足嬰幼兒輔食「安全＋營養」的兩大要求。

繼首波推出梨汁原味、梨汁蔬菜味、蘋果南瓜味三款果汁系列口味後，貝比瑪瑪嬰輔米餅經典系列及有機系列也將陸續亮相。伴隨大陸90後成為母嬰消費主力，有機、營養健康、安全、環保、無添加等成為新生代消費群體買單時的「關鍵詞」。這將為包括輔食在內的嬰幼兒食品提供更廣闊的市場空間，旺旺集團推出的高品質、高要求的嬰輔產品也必將為嬰幼兒成長添加更多助力。

(中時 )