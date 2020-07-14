台水公司於南坑巷埋設耐用年限達40年以上、口徑100公厘之延性鑄鐵管。（台水公司提供／王文吉台中傳真）

台中市豐原區南坑巷位處偏遠郊山，居民長年無自來水可用。經當地民代、台中市府經發局及台水公司協調取得私有地主同意，已埋設2條支線。12戶居民負擔少部份工程費，就有自來水可用，大讚「台水足感心！」台水年底前將完成鄰近支線埋管，嘉惠南坑巷更多住戶。

南坑巷位處豐原區外圍偏遠山區，因自來水幹管距離遙遠，居民長年僅能使用衛生堪慮之地下水。台中市議員張瀞分表示，近年氣候變遷，高地區地下水源起伏不定，而水源品質亦成為健康隱憂，當地居民隨著生活品質提升，迫切需求安全、可靠、衛生的自來水。

台水公司第四區處自2017年12月起啟動南坑巷無自來水延管工程，經當地民意代表、台中市府經發局協調取得私有地主同意，去年底完成延管2條支線，埋設耐用年限達40年以上、口徑100公厘之延性鑄鐵管，合計500公尺，總工程經費約170萬元，總共12戶裝設自來水表。

台水公司第四區處處長蕭淑貞表示，今年初再爭取經費，規劃於年底前再完成鄰近支線埋管，將可嘉惠南坑巷更多住戶。

當地住戶踴躍申請裝設自來水，大家都說「以前沒想過我們會有自來水可用，超讚的！」南嵩里里長劉玉玲向台水致謝，並表示，居民一致反應台水服務「真的足感心」，只須負擔少部份工程費，就有安全、衛生又方便的自來水可用。

(中時 )