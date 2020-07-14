立法院臨時會今召開監察院長被提名人陳菊審查會，因國民黨占領主席台併破壞議場內設備，導致無法開會，陳菊於11時27分離開立院。民眾黨團總召賴香伶、立委蔡壁如痛批，議程時間還沒到就提早離開，不尊重立院及排定質詢的委員，難道提前逃跑是心虛嗎？

針對陳菊提前搭車離開立法院，賴香伶說，提早離開不尊重立法院，不明白提早離開是什麼意思，是不尊重還是心虛。蔡壁如炮轟，陳菊提前逃跑藐視立法院，在程序不正義情況下，無法接受這樣的結果。

原本排定第2位詢問的蔡壁如說，原本要問陳菊看到立法院外那麼多人抗爭、反對他擔任監察院長，到底跟蔡英文總統有何交易？為何非要提名妳當家察院長？難道中華民國台灣沒有適當的監察院長人選嗎？

蔡壁如批評，總統府當初要提名黃健庭擔任監察院副院長時，綠營跳出來質疑黃偏袒財團，沒尊重程序反對，但陳菊擔任高雄市長任內，案子非常多，如果用相同標準來看，民進黨明顯就是雙標準政黨．現在審查會提前逃跑，藐視立院，無法接受這樣結果。

對於民進黨主張按照議程安排於17日進行監察院人事同意權投票，賴香伶說，仍希望可以透過質詢方式讓一些問題釋疑，希望人事同意權投票前可以再質詢，而不是乎弄大家後，強行投票通過。

(中時 )