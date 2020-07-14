台灣新冠肺炎(COVID-19)疫情已漸趨緩，看準疫情過後的民眾健診需求，安克生醫（4188）旗下兩款智慧醫材「安克甲狀偵」和「安克呼止偵」已和包括醫學中心在內的數家健診中心，陸續完成簽約，提早完成市場布局。

安克生醫副董李伊俐表示，疫情期間，中央疫情指揮中心呼籲民眾，包括例行性、非急迫性的健康檢查在內，盡量減少不必要的外出與社交行為，也讓後疫情時代，出現許多「報復性出遊」、「報復性消費」等情形。看準後疫情時代健診需求，已提早和健診中心展開合作，其中包括彰化基督教醫院，已將安克生醫的智慧醫材列入健診包套方案。

安克生醫此次和各醫院健診中心的合作，是以旗下兩款自行研發上市的智慧醫材：「安克甲狀偵」和「安克呼止偵」為主；透過智慧醫療影像醫材應用，不僅提供病人更完整、精準的檢查，也讓醫師在診斷、後續追蹤方面，更為客觀與方便。

李伊俐說，以往的甲狀腺腫瘤，多採黑白影像超音波檢查，「安克甲狀偵」將其升級為彩色智能甲狀腺超音波，同時透過腫瘤自動圈選功能，輔助醫師在甲狀腺結節的良惡性判讀上，提高準確率與一致性，減少良性結節不必要的細針穿刺，並找出更多惡性結節做進一步的評估。

另一款智能影像醫材「安克呼止偵」，讓睡眠呼吸中止症檢測更為方便、快速，清醒狀態下，10分鐘可完成檢查，不須花上數個月排隊，非常適合非睡眠中心的場域，特別適合搭配於高階健診項目。

(工商 )