活動讓孩子體驗農村生活，也學習傳統技藝。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

活動廣受好評，甚至有北部學生每年報名參加。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

營隊邁入第3屆，廣受學生與家長好評。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

台南市後壁區菁寮國小與南台科技大學學生團隊「來坐農創工作室」合作，於7月15至19日推出「後壁金促米」暑期兒童夏令營，以傳統農業、在地文化、食農教育等主題設計活動，不僅年年廣受好評，甚至有桃園的學生，連續3年南下報名參加，不僅體驗農村生活，也從做中學。

「後壁金促米」兒童夏令營由「來坐農創工作室」學生團隊負責規畫，讓「在地囝仔」帶著外地小朋友一同認識後壁。除有田間樂趣遊戲、傳統米食料理DIY、椅聊課程、「打面宋江陣」課程外，也安排社區長者們分享、傳承，盼透過長者們講述舊時記憶、經驗與故事，刺激孩子們學習。

南台科技大學工業管理與資訊系老師曾碧卿表示，這是《來坐農創工作室》在頂長社區舉辦的第3屆夏令營，活動設計秉持一貫營隊宗旨，落實教育、在地深耕。同時，她也盼大學生團隊學以致用，走入社區，盤點場域人、文、地、產、景，融合在地元素，針對目標客群，量身打造兼具文化、創新且趣味十足的夏令營。

(中時 )