「萬安43號」演習14日登場，清水警方事前透過各機關、學校、商家等多元網絡加強宣導。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

「萬安43號」演習14日登場，受新冠肺炎防疫影響，為避免人員群聚，今年演習不召集民力協勤，採不實施疏散避難及人車管制措施，台中市清水警方事前透過各機關、學校、商家等多元網絡加強宣導。此外，今年首度實施「空中威脅告警系統」警訊發放演練。

清水警分局指出，今年萬安演習不同於往年採取各縣市分區域舉行，改採「全國同時演練，同一時間辦理」，並運用多重通報「防空警報」、「 空中威脅告警系統」等方式進行空中威脅告警系統警訊發放演練。

其中，「空中威脅告警系統」更是首次全國實施，開始簡訊於14日13時29分30秒發出，結束簡訊於13時59分30秒可收到。

此次演練，警報發放後不人、車管制，也不會採取防空疏散避難，緊急警報之警報聲為1長音、2短音，長音15秒，短音各5秒，各音節之間均間隔5秒，連續3次，共計115秒，演習時間30分鐘，解除警報，聲音為1長音90秒。

清水警分局事前大力宣導亦呼籲，民眾應保有危機意識、敵情概念及應變能力，警民密切合作，展現全民國防精神，演習過程將一切圓滿順利。

(中時 )