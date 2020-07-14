由於精實營運展現成果，聯強(2347)去年稅後淨利68.2億元，創下近年新高；明日（15日）將配發每股2.6元現金股利，發放金額達43.4億元，為近5年來最高。

聯強國際2019年稅後淨利68.2億元，每股盈餘4.09元，獲利與每股盈餘均創下八年新高，去年度配發每股2.6元現金股利，已於6月16日除息，目前股價略貼息。填息目標價46.1元。股利政策方面。聯強國際總裁杜書伍表示，過去年度偶有為提升公司財務結構保留較多獲利的做法，但未來將採取「籌資」與「股息」分離；亦即公司若因業務成長或併購而產生資金需求，將獨立尋求籌資方式，而不影響股息發放的「積極穩定配息」政策。

聯強今年第二季合併營收約為761億元，較第一季增長近11%，上半年合併營收約1448億元，年減率收斂至9%，公司並對下半年表現審慎樂觀。

展望下半年，聯強表示，雖然疫情的變化與不可預測性仍高，但各國政府振興經濟的決心與力道，強化了企業投資與終端消費的信心，再加上第四季有諸多重量級新產品上市，對下半年的表現審慎樂觀。

聯強第一季毛利率創9年新高，營運表現穩健。第一季合併營收687億元，比去年同期下滑近16%；毛利率4.92%，年增0.4個百分點；稅後淨利約18億元，年增率近7%，EPS 1.08元；過去兩年推動的精實計畫展現成效，2020年第一季在毛利率、營業利益率和淨利率均創下9年來的新高。

(時報資訊)