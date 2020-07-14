工業電腦廠研揚（6579）日前偕同AI加速器設計翹楚英特爾，參加由智慧空間電子聯盟主辦、成大電機系協辦的「智慧空間AIoT產學應用論壇」，贊助電腦主板UP Squared搭載英特爾Movidius Myriad X的AI VPU模組，提供成大電機系同學進行創意AI平台開發使用。

研揚表示，公司向來重視科技教育，此次亦與英特爾、耐能派代表出席論壇。會中除了展示研究成果外，更藉由與產業先進的提問、互相切磋，教學相長，也使企業為科技人才的培育方面善盡社會責任。

此次應用論壇約有20組左右的成大學生團體，經成大電機系陳中和教授開授的人工智慧晶片設計與應用課程後，實際利用研揚UP2主板並搭載AI Core X的AI模組來進行平台開發。

研揚表示，學生在此次應用論壇中做出非常多樣的平台應用，從最基礎的人臉辨識及物件辨識，衍生到日常的AI辨識結帳機、AI垃圾分類、坐姿辨識系統、自駕車及車道線偵測等AI邊緣運算應用，利用自身創意將產品落實在實際AI應用上。

此次奪得冠軍專題為「Real Time Mask Detector即時口罩偵測器」，不但符合時事、也是非常實用的應用。現在多數公共場所及大眾交通都要求民眾戴口罩，安裝這套設備，不但可以節省人力，也可以即時或是追蹤違規民眾的動態，獲得評審們一致青睞。

研揚UP產品事業處協理黃仁杰表示，利用研揚UP Squared配置英特爾Myriad X的研揚AI Core X模組，普遍獲得運算速度快速、初學者易上手、英特爾OpenVINO網站提供資料庫資料完整等一致好評，大幅降低平台開發嘗試時間及AI應用進入門檻。

黃仁杰指出，UP系列產品最初便是鎖定創客為主要客群開發，搭載英特爾處理器功能更強大，使用者更能進行複雜及精準的AI應用處理。對於同學們豐富的發想及不屈不撓的實驗精神，對台灣未來專業AI人才的培養及AI應用發展更加有信心。

黃仁杰表示，研揚非常重視學校科技教育，希望透過與學界合作，讓台灣AI應用設計可以更普及、且快速被大眾接受，進而可以在世界上嶄露頭角、發光發熱。

(時報資訊)