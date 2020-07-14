台化(1326)第二季順利虧轉盈，展望第三季，業內因產業處庫存調整期，預估芳香烴系列產品將有產品庫存時間差利益，且轉投資台塑化也將有股利貢獻，獲利將相較第二季大幅成長。

台化第二季每股獲利為0.19元，符合市場預期，相較第一季順利轉虧為盈，主要原因包括有防疫及居家經濟帶動冰箱、冷氣、餐廳隔板、洗手乳等需求，帶動ABS-PS、酚-丙酮利差季增，進一步帶動營業利益小幅高於預期，另外，杜拜原油季均價格下跌下，台塑化庫存損失高於預期，拖累轉投資損失高於預期。

台化第三季營收可望相較第二季回溫，除大型廠定檢在7月都將結束外，第三季因大陸恆力石化的PTA#5已在7月上旬投產，而浙江石化的酚-丙酮工廠預計投產，加上產業投機性庫存可能回流至現貨市場，產業將處庫存調整期。

預估芳香烴系列產品利差將季減，台化將受益產品庫存時間差利益，且台塑化轉投資收益由虧轉盈，加上第三季有台塑化股利貢獻，將拉高業外收益，法人預估，在本業漸入佳境，業外收益加溫下，台化第三季每股獲利上看2.48元，其中台塑化現金股利貢獻約每股0.71元。

台化6月合併營收198.42億元，月成長10.2%、年衰退20.7%，6月營收相較5月增加，主要原因有ARO-3廠6月定檢結束，PX對外銷售量及萃餘油回售台塑化增加，且PS、ABS、耐隆絲下游需求提升，加上OPEC延長減產協議，帶動石化塑膠產品行情上漲。

(時報資訊)