藍綠立委今天發生激烈衝突，藍委不讓監察院長被提名人陳菊進入議場，最後陳菊沒上台備詢便離開。但前一天藍黨團內部分裂成問倒派與打架派，但問倒派明顯居於劣勢，打架派反而是士氣大振，最後選擇武鬥解決。

有藍委私下坦言，陳菊已經是老江湖，來備詢一定也準備充足，藍委去質詢被陳菊實問虛答的可能性很高，恐怕問不出什麼。且依照目前藍委的問政能力，要問倒陳菊也不容易。

此外，也有藍委認為，當初臨時會開會前一天藍委就已經摸黑佔領過議場反對陳菊擔任監察院長，雖然事後被清出去，但因為前面已經有抗議過，如果還走正常程序審查陳菊人事案，形同背書陳菊人事案且顯得前後不一，還不如前後一致反對到底。

主張問倒派的認為，應該透過問政來影響輿論，藉以帶動社會關注，但多數主戰派則認為，依照目前趨勢觀察，監院人事議題外界並不關心，短期內也難有斬獲，反倒是藍營支持者關注度高，而藍營支持者又一直「期盼一戰」。

因此藍委多數開始傾向不如不讓陳菊進場，直接開打，在影響中間選民還是穩定藍營基本盤的抉擇上，藍委選擇先固守基本盤，顧好藍營支持者。有藍委私下直言，如果連自己基本的支持者都散了，又要怎麼去爭取中間選民的支持？

據了解，本屆立委一上任就遇到新冠肺炎疫情，問政都要特別小心，監督政府動輒得咎，難以伸展拳腳，即便面對不公不義的事情，監督也都適可而止，委員本身也累積一身悶氣，而藍營支持者也一直責怪藍委沒有用力監督。

因此不論是臨時會前偷襲佔領議場，或是不讓陳菊進來，都是給藍營宣洩的出口，藍營「渴望一戰」的氛圍，在黨內越來越高漲，也不是黨團幹部可以阻攔，主戰派瞬間變成主流。

(中時 )