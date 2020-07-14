公館鄉農會14日辦理紅棗評鑑競賽，依照紅棗鮮果果粒大小、均質程度、糖度、脆度等進行評比，選出「紅棗王」給予肯定。（何冠嫻攝）

公館鄉農會14日辦理紅棗評鑑競賽，「紅棗王」溫劉碧琴（右二）拿下特等獎殊榮。（公館鄉農會提供／何冠嫻苗栗傳真）

公館鄉為全國唯一紅棗產業專區，14日公館鄉農會辦理紅棗評鑑競賽，評比紅棗鮮果果粒大小、均質程度等，參賽紅棗質量均佳，由棗農溫劉碧琴奪得特等獎肯定，拿下「紅棗王」殊榮。

今年共31位棗農參加評鑑，評鑑委員依照紅棗鮮果果粒大小、均質程度、包裝選別、紅棗甜度及品嘗脆度進行評比。農會指出，參賽棗農須接受公館鄉農會安全用藥、合理化施肥、產銷履歷等輔導，並且參加農會契作及接受農藥殘留檢驗380項零檢出，再經過嚴格評鑑選出「紅棗王」。

14日紅棗評鑑競賽結果出爐，特等獎溫劉碧琴成為今年度的紅棗王，另頭等獎為傅學正，貳等獎朱龍政、邱華聖，參等獎徐立明、黃永輝。

公館鄉農會總幹事古雪雲表示，相較去年，今年的紅棗品質、果實大小皆大幅提升，平均糖度為26.9度，最高達29.9度，質量均佳。她強調，近年棗園在農民的用心品管下，紅棗糖度與脆度提升不少，未來擬將紅棗分級行銷，並推廣紅棗成為送禮、自用兩相宜的高品質農產。

(中時 )