台股權王台積電開高走高，幾乎收在最高點，大漲9元，漲幅2.54%，報363.5元，與股王大立光成功奪回4千元關卡，開低震盪走高，收漲1.52%，報4020元，力撐台股短多，成為周二盤勢守穩12200點主要功臣。

此外，兆豐金、台泥、亞泥、元大金與群創等重量級集團股也站多方，化解不少源自國泰金、富邦金、鴻海、台塑、台塑化、南亞、中華電、中鋼、中信金、日月光投控、南亞科、聯發科、聯電、廣達、仁寶、統一、遠東新、台達電、國巨與第一金等權值股拉回整理壓力。

集中交易市場加權股價指數終場僅微挫2.55點，報12209.01點，跌幅0.02%，成交2030.09億元。高價族群方面，包括世芯-KY、譜瑞-KY、祥碩、力旺、和泰車、旭隼、儒鴻、矽力-KY、富邦媒與環球晶等，都表現弱勢，顯示股王大立光未來能否在4千元附近止跌回穩，或攸關類股本益比是否適度修正，不宜輕忽。

不過，創意、穩懋、玉晶光、璟德、弘塑、樺漢、信驊、嘉澤與精測等高價股仍逆勢收紅，顯示主力群、大股東等市場大戶並未全然看淡後市，加上新台幣兌美元匯價開低走高，迄午盤暫報大幅揚升1.04角，顯示國際熱錢並未退燒，資金面仍有利台股輪動，在短線未出現失控量長黑之前，大盤波段上檔空間或仍暫勿預設立場。

店頭市場方面，受制生技股大跌，包括合一、中天連兩天慘跌，高掛跌停板免戰牌，加上健亞、杏輝等日前強勢股也亮出綠燈，使類股短線獲利回吐賣壓大舉出籠，在市場大戶疑壓低出貨下，類股指數單日重挫4.72%，另外紡纖股雖逆勢收紅，餘營建、電子、電機、鋼鐵、航運與觀光等類股也悉數下挫，終場指數跌幅拉出長黑，跌1.62%，報170.04點，成交728.9億元。

亞股方面，受制美高科技重挫，周二迄目前除馬來西亞與印尼兩股市逆勢演出外，餘日本、香港、大陸深滬兩市、新加坡、泰國、印度、澳洲、越南等都臉色鐵青。

不過，美股盤後電子盤方面，包括道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指，目前則是小漲榮景，分別暫報上漲0.13%、0.12%、0.26%及0.02%。

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