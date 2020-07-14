新北市新店警分局獲報，新店區安豐路某老舊三合院內藏有職業賭場，警方跟監多時於今（14日）凌晨1時許前往取締。（翻攝照片）

新北市新店警分局獲報，新店區安豐路某老舊三合院內藏有職業賭場，警方跟監多時於今（14日）凌晨1時許前往取締，當場逮捕61歲張姓負責人及44歲周姓發牌員、賭客共33人，查獲抽頭金3800元、賭資44萬2600元等證物，警訊後依賭博罪嫌將張嫌、周嫌移送法辦。

據悉，張嫌承租新店區安豐路某老舊三合院經營職業賭場，以麻將作為賭具，進行俗稱「推筒子」的賭博方式。新店警分局於7月初獲報，連日蒐證及監控，發現該處夜間人員出入頻繁。

警方於13日向台北地院聲請搜索票獲准，今（14日）凌晨1時許由偵查隊長曾柏仲率22名帶隊前往取締，查獲張嫌、周嫌及31名賭客，現場查扣麻將牌4付、骰子數顆、籌碼數組、監視器一組、抽頭金3800元，賭資44萬2600元等證物。

警方訊後依賭博罪嫌將張嫌、周嫌移送法辦，其餘賭客則依違反《社會秩序維護法》裁罰。曾柏仲表示，新冠肺炎疫情趨緩，防疫期間無法律假期，對於違法案件警方一定會主動偵辦。

(中時 )