新冠肺炎疫情趨緩，據台南市政府觀旅局統計，台南市7月起安心旅遊補助申請使用速度，較擴大秋冬遊補助申請速度成長高達37％，顯示台南旅遊住宿需求暢旺。為避免旅宿業者不當哄抬房價、或因標示不明影響旅客權益，觀旅局近來偕同消保官，針對國際觀光旅館、一般旅館及民宿加強房價專案稽查。

觀旅局指出，日前已函請南市旅館民宿公協會，針對適用安心旅遊補助的業者宣導，如有哄抬房價情形，將取消補助資格。另，也將著手收集業者網路訂房資訊，比對登記房價，確保消費者權益。

此外，觀旅局日前也至住宿熱點南區、安平區、東區、中西區等多家旅宿業稽查，稽查結果顯示業者價格多以全年平日、假日作為訂價標準，僅過年期間會恢復原價。觀旅局長郭貞慧呼籲，南市旅宿業者應確實遵照登記之房價上限，不得逾越避免受罰，並充分揭露資訊，避免不必要的消費糾紛。若旅客發現哄抬價格情形，歡迎檢具相關事證向市府觀遊局檢舉，將立即著手調查。

(中時 )