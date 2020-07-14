西湖鄉「阿玟姐客家米食」的月桃葉粽，是網購宅配的熱銷商品，8月起憑客庄電子旅遊券也能來嘗鮮。（巫靜婷攝）

苗栗縣以客家美食聞名，西湖鄉知名店家「阿玟姐客家米食」是浪漫客庄遊指定店之一。（巫靜婷攝）

疫後拚觀光，客委會推出浪漫客庄遊，凡完成登錄的民眾，可參加800元「客庄電子旅遊券」抽獎，近期開始招募店家，卻不是所有業者都能申請成為指定店，苗栗縣客家人口多，是全台唯一全縣都是客家文化重點發展區，縣府文觀局指出，截至13日已審核上架644家業者，指定店家數名列前茅。

去年客委會為促進秋冬國旅，推出600元電子旅遊券，民眾搶破頭，今年為了拚疫後客庄觀光，將電子旅遊券加碼至800元，並更改領取方式為2階段先登錄再抽獎，中獎者8月1日起可憑券至全台11個縣市70個「客家文化重點發展區」的浪漫客庄遊指定店消費。

客委會解釋，客家文化重點發展區為客委會公告客家人口達1／3以上的鄉、鎮市、區。依據公告資料，苗栗縣18鄉鎮市均符合客家文化重點發展區，凡縣內具稅籍的餐飲、伴手禮等零售商店及民宿業者，都可向客委會申請成為指定店，除了吸引遊客消費，還有免費LINE SPOT平台露出宣傳行銷。

文觀局客家事務科指出，苗栗縣各鄉鎮市都有指定店，民眾消費每滿100元即可折抵1張客庄電子旅遊券，最高折抵800元，詳情請搜尋「客委會浪漫客庄遊」臉書。另外，農委會「農遊券」第一階段抽獎人人有獎，苗栗縣府已輔導103家業者合作，未來搭配農遊行程將以網路平台、競賽等方式推廣。

(中時 )