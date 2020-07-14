豐原大道4段自行車道常有汽、機車闖入專用道，整修工程將增設車阻以防汽、機車闖入。（王文吉攝）

豐原大道4段自行車道常有汽、機車闖入專用道，整修工程將增設車阻以防汽、機車闖入。（王文吉攝）

豐原大道4段自行車道鋪面破損。（台中市觀光旅遊局提供／王文吉台中傳真）

本報日前獨家披露豐原大道4段自行車道被機車族當成捷徑，騎士疾駛而過危及單車族及行人安全。台中市觀光旅遊局投入800萬元進行山海線自行車道優化工程，除重鋪豐原大道4段自行車道路面，並增設車阻以防機車闖入，另同步整建濱海自行車道大甲段，預計11月完工。

台中市觀光旅遊局為落實市長盧秀燕「交通任意門」及「低碳城市」政策，投入800萬元預算進行濱海自行車道大甲段及豐原大道4段自行車道修繕工程。山海線自行車道整修工程於7月中旬動工，將重新鋪設受損路段及改善休憩點設施，施工期間建議民眾可從一般道路通行。

觀旅局長林筱淇指出，豐原大道4段自行車道因路面破損，且常有汽、機車闖入自行車專用道，除重新鋪設嚴重毀損路面，並於出入口增設車阻以防汽、機車闖入，提供騎乘自行車及散步的民眾安全且舒適的空間活動。

濱海自行車道大甲段全長約3.5公里，北起松柏漁港，南至北堤西路，其中西勢、西歧及雙寮海堤路段為專用道，其餘與一般道路共構。林筱淇表示，由於堤頂自行車專用道易受海風侵蝕，部分路面嚴重風化、崎嶇不平，且周邊景觀設施也因鏽蝕不堪使用，將一併更新。

林筱淇特別推薦濱海自行車道大甲段，車友可順著海風騎乘在海堤上，一旁矗立成排高聳白色風車，遙望蔚藍海闊天空，周邊擁有豐富的河口生態，還可順遊「匠師的故鄉」，尤其夕陽西下，火紅餘暉照映海面，美不勝收。

(中時 )