台鐵局日前表示，自7月15日至9月15日止，限時發售「環島青旅行 TR-Summer Pass」10日周遊券，票價900元，可用振興三倍券，10天內不限次數搭乘，不過此優惠僅限學生。對此，臉書粉絲專頁「台灣賦格」則藉此大酸台北市長柯文哲。

台鐵局日前表示，為鼓勵學生搭火車輕旅行，並加碼振興觀光旅遊，規劃發行票價900元的「環島青旅行 TR-Summer Pass」10日周遊券，凡具學生身分資格，可於乘車當日至台鐵局各站電腦售票窗口憑有效學生證明文件購買，購票當日起可連續10日搭乘台鐵列車，不限區間、不限次數不佔座位，但不得搭乘普悠瑪自強號、太魯閣自強號、郵輪式列車、觀光列車、團體列車及專車。

對此，臉書粉絲專頁「台灣賦格」則大酸柯文哲，並表示「不必擔心，這不是柯文哲的政策，台鐵搭乘吃到飽，免驚」。

柯文哲日前在交通會報質疑，有雙北公共運輸1280元月票使用者，每月搭乘超過1萬元，要求交通局掌握每月搭乘超過3000元旅客的搭乘軌跡。這番言論引發議論，柯挨批「吃到飽還怕人用」，引來網友揶揄。

(中時電子報)