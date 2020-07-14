精神病患前一秒還與家人大打出手，警消接獲消息到現場要護送就醫時，患者卻異常乖巧，讓警消不敢斷然送醫，就怕侵犯人權。衛福部心理及口腔健康司參考國際作法，新增精神醫療緊急處置線上諮詢服務專線，7月16日上午8時起正式開通，由精神醫學專業的全職人員提供24小時服務，讓全國警察、消防救護、警衛或社工處理精神病患有疑義時，可撥打諮詢，以避免該送而不敢送的窘境。

衛福部心理及口腔健康司科長賴淑玲表示，常常接獲地方衛生局反應，許多警消常常要護送發病的患者就醫時，往往患者看到警察就「立刻變乖」，即使可依照《警察職權行使法》和《緊急救護法》強制護送就醫，但因患者毫無異狀，往往會擔心因此被控告侵犯人權而不敢送，這時就可撥打諮詢專線。

賴淑玲表示，地方衛生局投入約一千萬元預算，由醫療單位承接，會有全職的專業精神科醫師提供線上諮詢，包含透過電話先初步問診，了解患者平時在家裡的狀況後，告訴警消到底要不要送，以避免因為不敢送而延誤送醫的狀況發生。

精神醫療緊急處置線上諮詢服務專線，049-2551010為代表號，共有3線服務，由精神醫學專業人員提供各地方政府警察、消防單位護送就醫線上指引，及時協助疑似精神疾病個案緊急護送就醫之諮詢評估，避免延誤就醫及社區滋擾事件發生，將病人送至適當醫療機構診治。

賴淑玲說，過去僅部分縣市有設置這類諮詢專線，例如雙北市，其他縣市警消處理精神病個案遇到困難通常聯繫公衛護理師。然而精神病患常在小夜班、即下午4時至深夜12時期間發生狀況，因此，中央新設的精神醫療緊急處置線上諮詢服務專線提供24小時服務。

(中時 )