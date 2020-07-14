美國各大媒體都在報導新冠肺炎疫情反撲，總統川普屢次抨擊是假新聞，不過在川普心目中，現在可能不只有假新聞，還有假醫生、假專家，他昨（13）日轉貼的貼文指出，包括美國疾管中心在內的所有人都在說謊。

綜合美國廣播公司新聞網（ABC News）、路透社報導，隨著疫情再起衝擊各州的經濟重啟計畫，尋求在11月美國總統大選中連任的川普愈來愈質疑政府內的公衛專家及他們提出的建議。

13日晚間，川普對著他的8,300萬名追蹤者轉推一則「所有人都在說謊」的推文，這則推文是保守派前電視節目主持人伍爾利（Chuck Woolery）於周日晚間發布的推文，內容指出，「最驚人的謊言是關於新冠病毒，每個人都在撒謊，美國疾病管制暨預防中心（CDC）、媒體、民主黨人、我們的醫生，不是所有人但大多數都是，都告訴我們要相信，我認為這全部都和選舉以及避免經濟復甦有關，我真是受夠了。」

(中時電子報)