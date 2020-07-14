處理海鮮的時候，難免被刺傷，但不能就此掉以輕心，新加坡一位男子因被蝦殼刺傷，導致手指發黑，合併發燒症狀，緊急送醫後竟要被截肢，醫生更直言，若再晚一天，恐怕就沒命，因此呼籲出現症狀就要立刻就醫，千萬別拖。

根據《新加坡聯合早報》報導，李姓網友在臉書發文分享「朋友洗蝦子遭刺傷」的經驗，去濕巴剎買蝦子，在洗蝦的過程中，不小心被蝦殼刺傷右手的食指，但因為清理海鮮難免會被刺傷，因此朋友起初並不在意。

沒想到，朋友隔天卻發現被手指頭發黑，並出現發燒症狀，立刻前往就醫，結果同一天傍晚，竟然緊急住院治療，動手術截掉右手食指的第一節，後來還在加護病房待了2天。後來，患者也分享，當時醫生也說，若他再拖1天，恐整隻手臂截肢，甚至會死。

家庭醫生黃祖衛和梁俊傑表示，這位患者應是感染食肉菌（壞死性筋膜炎），而這種病菌可在人體蔓延，造成其他併發症，嚴重恐致命，而一般人處理海鮮被刺，其實不會有什麼大問題，但若出現傷口化膿、發燒等症狀，最好還是盡快就醫。

(中時電子報)