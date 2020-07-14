因應108新課綱校訂課程的統整性探究課程發展，台南市新市國中以自然領域教師為主的跨領域專業學習社群，獲全市109年進階教師專業社群特優，其中「魚菜共生探究課程」14日舉行成果展，台南市教育局長鄭新輝也到場參觀，學生親自講解設計理念與創作過程。

新市國中積極回應聯合國永續發展課程目標，14日舉行「魚菜共生探究課程」成果發表會，由7、8年級學生展示6組魚菜共生系統，學生現場也說明突破困難解決問題的心路歷程，展現紮實的學習成果。

新市國中楊啟宗老師表示，這個統整性主題探究課程跨自然、科技、健體、綜合等領域，帶領學生透過「魚菜共生」簡易循環系統的觀察與實作，深切認知資源循環的理念並體驗永續的生產消費模式。

社群裡的胡金清老師除針對魚菜共生小型系統設計與組裝，協助社群夥伴專業增能，更凝聚社群力量在校園建構實際教學場域；透過課程實施，指導學生自行設計，培養學生創意解決問題之實作能力。

學生透過小組合作以環保回收材料自行設計產出作品，在學習歷程中展現的合作力、創意力與解決問題力，令人驚豔。

薛英斌校長表示，未來將在學校生態池旁建置兩座魚菜共生小型農場，呈現介植式、管耕及浮筏氏3種種植方法。

(中時 )