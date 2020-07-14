彰化縣長王惠美（左起）、中華電信處長蔡旻宏與經濟部次長林全能接受媒體聯訪。（謝瓊雲攝）

無人自駕小巴15日起正式上路載客，今天上午首發完成接駁路線載客運行。（謝瓊雲攝）

無人自駕小巴15日起正式上路載客，今天上午首發完成接駁路線載客運行。（謝瓊雲攝）

鹿港小鎮智慧觀光，無人自駕小巴載客陪你FUN暑假！經濟部次長林全能、彰化縣長王惠美與完全自駕WINBUS勤崴國家隊公司廠商代表，14日齊聚鹿港彰濱工業區，宣布15日起正式載客，往返4大觀光工廠接駁，9月底前歡迎免費搭乘！

配合經濟部推動「無人載具創新實驗計畫」，由ARTC車輛中心主導，並與勤崴國際合作，結合中華電信、宏基智通、創奕能源科技、時代動力等團隊，斥資4000萬打造的無人自駕小巴，經過3個月不載客測試運行後，確定將在15日正式載客。

第一階段接駁路線將從台灣玻璃館發車，往返彰濱秀傳健康園區、白蘭氏健康博物館至緞帶王觀光工廠，環狀路線全長7.5公里，以時速30公里往返接駁遊客，單趟繞行一圈約需1小時。

林全能表示，這是由國人自造的第一輛無人小巴，且由勤崴在今年2月拿下全台第一張牌照，整個計畫挑戰全程12.6公里，是全球自駕巴士最長路線；彰化縣是國內車輛零組件產業重要的聚落，透過智能自駕科技，可望讓產業再升級，也帶進觀光的雙重價值。

王惠美表示，彰化許多優秀廠商加入國家隊打造自駕車，15日是自駕車首航，也是三倍券第一天發放，歡迎各地鄉親來鹿港消費；相信自駕車未來不只是國家隊、甚至前進世界盃，發展與世界同步的台灣自駕車能夠獨步全球，帶動在地彰化廠商能夠在國際更發光發熱。

車輛中心總經理王正健表示，自駕小巴無方向盤、煞車、油門，全都是由電腦遠端控制，包含車燈、後視鏡、輪胎等車上許多零組件都來自彰化在地廠商；車上安裝有感測器、雷達、利用紅外線偵測，判斷是要往前還是轉彎等，還會自己看紅綠燈判斷該停止或起步，未來透過中華電信5G訊號，了解路況，並將訊息回傳，可以更快速反應。，如，感謝王縣長的對於自駕車開發的全力支持。

車輛中心研發處協理翁國樑表示，無人小巴在彰濱工業區沙盒環境監測運行，行控中心就近設在ARTC車輛中心內，未來導入5G系統，下一個街區的車流狀況可即時迅速透過影像回傳，自駕小巴不只能做到避開障礙物，也能即時預測避免發生碰撞。預計明年第二階段將導入5輛車、並延伸運行路線到鹿港天后宮。

(中時 )