全球晶圓代工龍頭台積電(10日)公告6月合併營收達1208.78億元，月增28.8％、年增40.8％，創下單月營收歷史新高紀錄，台積電Q2財測預計達標。外界好奇，倒底是何等客戶下單到如此大量，補足台積電營收表現，其第一、第二大客戶蘋果跟華為就成為焦點。

據陸媒《IT 之家》報導，Twitter爆料人士 L0vetodream透露，台積電今年將替蘋果準備8,000 萬片 A14 晶片。據業內人士「手機晶片達人」在微博爆料，蘋果5奈米 A14要8月份才大規模出貨。以此推敲來看，台積電6月營收暴增，比較可能是與華為有關。

至於蘋果A14晶片量產時程，有部分外媒指出，台積電應該在今年4月就開始量產，但也有外媒認為是在6月底才開始量產。至於今年蘋果秋季發表會登場的iPhone 12，所採用的A14將搭配高通驍龍 X60 數據機。

美國商務部對華為實施新制裁令，導致所有企業只要是出貨含有美國技術的半導體產品給華為，都必須經過美國政府審查通過。傳華為早有新款晶片在台積電流片，但受到美國的禁令影響，已經放棄該項目，僅要求台積電全力生產5奈米晶片，供應下半年將發售的旗艦級5G手機使用。

(中時電子報)