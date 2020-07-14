即將放暑假了，「小明們」還是回不了台灣。上回向行政院陳情未果的「滯陸孩童父母自救會」，今日上午轉赴總統府陳情，幼稚園大班的陳小妹妹哭著表示「蔡總統我想我姊姊，我希望我姊姊趕快回來」。

疫情因素以及政府政策，眾多「小明們」至今仍然滯留大陸，荒廢了一個學期的課業，即將要放暑假，小明回台的政策仍未鬆綁。

「台灣滯陸孩童父母自救會」今日向總統府陳情，頂著烈日，約30名「小明」家長以及兩岸新婚者，在府前廣場舉行記者會，呼喊「孩子要念書，新婚要團聚，政治擺兩邊，人道放中間」口號。

王先生表示，兒子是陸配的前婚生子女，但以依親的方式取得居留證，已經長期在台生活。卻因為寒假時回北京探視外公外婆，而滯留北京至今。

王先生說，一開始他不斷安慰太太要相信台灣政府，雖防疫優先，但台灣政府還是講法治、講人權的，但此後衛福部長陳時卻提了國籍論，「基本上是打臉我當初選擇回台灣（工作生活）的原因」。

一名來自廈門的陸配說，她的大女兒是她在大陸的前婚生子女，不過台灣籍的先生一直以來同樣將她視如己出，妹妹也很愛姊姊。她說，女兒一個人留在廈門已經半年，每次打電話都說想家，也提到「很怕夜晚到來」，只希望女兒能在暑假期間回台，銜接上國二的課業。

除此之外，這次疫情也導致許多兩岸新婚者無法團聚。一名男子說，與陸籍太太辦理兩岸婚姻程序已走了一半，現因疫情被迫中斷，原本為了太太來台他還租了較昂貴的住處，現在不知何時才能相見，希望政府也能讓類似情況的兩岸夫妻團聚。

陪同陸配子女家長赴總統府內陳情的中華兩岸婚姻協調促進會會長鍾錦明轉述，總統府公共事務室已收下陳情書，但也僅表示會將陳情內容轉達給蔡總統。

(旺報 )