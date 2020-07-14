吳沛憶臉書。（摘自吳沛憶臉書）

國民黨立院黨團今到立院卡監察院長被提名人陳菊人事案，藍綠立委到議場爆發衝突，沒想到藍委陳雪生因為對綠委范雲一句「用肚子不會懷孕，所以不是性騷擾」，演變成性騷擾疑雲，事件越滾越大！對此，民進黨台北市議員吳沛憶直言好噁心！

今（14）日立法院排定審查監察院長被提名人陳菊人事案，不過卻遭國民黨杯葛質詢，藍綠立委在議場爆發衝突。范雲在臉書指控，遭陳雪生「性騷擾」，被他用肚子頂了至少三次，沒想到陳雪生竟回「用肚子不會懷孕，所以不是性騷擾」。范雲直接向國民黨在場立委反應，作為國民黨書記長的蔣萬安委員當場默不吭聲，陳雪生委員從頭到尾都在嘻笑。

對此，吳沛憶轉發范雲貼文，直言好噁心！而陳雪生則回應，「我的肚子就這麼大嘛，是不是肚子會頂到，在（議場攻防）推擠的時候難道不會這樣子（肢體碰觸）喔？」「她還說我會懷孕咧，我說她懷孕？奇怪咧。」

(中時電子報)