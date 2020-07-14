地主早上才帶電信業者、村長、民代去會勘土地，晚上住家前就聚集大批抗議民眾。（取自「水上人家®幸福嘉人」臉書／呂妍庭嘉義傳真）

地主將事情始末PO上臉書，呼籲民眾冷靜思考。（取自「水上人家®幸福嘉人」臉書／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣水上鄉寬士村原有基地台因租約到期拆除，結果新基地台設置地點被嫌距民宅近遭抗議喊卡，造成寬士村等鄰近村落許多用戶幾乎斷訊，叫苦連天，13日有地主帶地方民代、村長和電信業者會勘土地，晚上家門前就聚集大批抗議民眾，讓地主很無奈，指土地要不要設基地台八字沒一撇就被抗議成這樣，誰還敢提供土地？直言以後沒訊號，後果大家再來承擔。

水上鄉寬士村舊基地台租約到期，因老被抗議，原地主不租了，結果新基地台設置地點被嫌距民宅太近，幾個月前也被抗議而停擺，結果舊基地台一拆除，3個村落上千手機用戶幾近斷訊，才知事情大條，紛紛在網路發聲，經立委蔡易餘、鄉長劉敬祥及縣議員林緗亭等人奔走協調後，原基地台地主才同意延後使用半年，待重新裝設就能恢復訊號。

因上網不卡卡時限只有半年，業者也積極尋求適合的地點，黃姓民眾說，他日前回老家發現訊號奇差無比，致電電信業者才知道有基地台爭議，因名下有兩筆土地距村落較遠，才主動跟電信業者提議可評估是否承租，且為避免爭議，昨還找了議員、代表、村長一起會勘，因村長當場提議再去看另一塊地，他就先行離開，沒想到晚上來了一堆抗議村民。

黃姓民眾坦言，因村民抗議讓家中的老父母感受到壓力，但基地台設置本來就有人反對，有人贊成，好壞見人見智，尤其電信業者根本沒說要跟他租地，他也沒說要出租，突然冒出抗議群眾，令人難以理解。

(中時 )