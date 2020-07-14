立法院今臨時會進行監察院長被提名人陳菊資格審查，國民黨和民進黨兩黨立委爆發嚴重衝突；陳菊在臉書表示，今天非常遺憾；「我對我的理念、我的清白，有百分之百的信心，無奈在野黨只有不停地片面抹黑指控，用非理性的手法阻止我走上備詢台向朝野立委及全體國人說明。

陳菊今在臉書說，沒有機會在國會殿堂向大家說明，因此僅在臉書上向國人們報告。

她說，自從接受總統的提名後，她一直期許自己能成功扮演最後一任監察院長，在修憲通過後，確保監察權順利換軌，國家人權機構能夠延續。在憲改工程完成後，業務還在，同仁還在，只有一生為人權奮鬥的民主老兵，會完成最後的任務，光榮離開。

她說，這段時間來，她始終期盼能夠在國會殿堂上，與朝野黨團就監察院和國家人權委員會未來的工作規劃，乃至監察院的存廢，進行溝通討論，並且直接清楚地回應在野黨對我的種種質疑。

她指出，然而，相信每一位國人都清楚看見，在野黨不僅不願意理性行使人事同意權，更不願意當面與我將他們所質疑的種種說清楚講明白——即使他們口口聲聲要我出來面對。

她說，「我對我的理念、我的清白，有百分之百的信心，無奈在野黨只有不停地片面抹黑指控，用非理性的手法阻止我走上備詢台向朝野立委及全體國人說明」。

她說，因此，她只能在此，將原先預計在立法院報告的全文，直接向全體國人同胞報告。

(中時 )