大陸今年養老金上調正在加速落實。據統計，截至本月13日，至少已有上海、遼寧、廣東、江蘇、湖北、安徽、河北、陝西、寧夏、新疆、天津等10餘個省區市發布了具體的調整方案。

回顧大陸今年對養老金的調整，大陸人社部、財政部4月頒布了《關於2020年調整退休人員基本養老金的通知》，《通知》明確表示，從今年元旦開始上漲養老金，總體調整水平為去年退休人員月人均基本養老金的5％。這是大陸養老金連續第16年上漲，也是2016年後連續5年同步統一調整企業和公家機關單位退休人員基本養老金。

在諸多城市中，上海在5月12日開了第一槍，率先頒布今年養勞金調整方案；邁入7月，遼寧、廣東、江蘇、湖北、安徽、河北、陝西、寧夏、新疆、天津等地陸續發布養老金調整方案。

相關人員表示，今年養老金的具體調整辦法繼續統一採取定額調整、掛鉤調整與適當傾斜相結合的調整辦法；該人員解釋，定額調整體現社會公平，同一地區各類退休人員調整標準基本一致；掛鉤調整體現「多繳多得」、「長繳多得」的激勵機制，使在職時多繳費、長繳費的人員多得養老金；適當傾斜體現重點關懷，主要是對高齡退休人員和艱苦邊遠地區退休人員等群體予以照顧。

進一步來看，今年養老金的調整範圍是去年12月31日前已按規定辦理退休手續並按月領取基本養老金的退休人員；不過，廣州還將今年1至6月首次領取基本養老金的企業退休人員也納入調整範圍

另外，在傾斜調整方面，高齡退休人員、艱苦邊遠地區退休人員等群體養老金可以多漲一些，不少省份還擴大了傾斜調整的人員範圍。

最後，相關人員表示，具體到每位退休人員，由於參加工作時間早晚、退休時間早晚、在職時繳費年限長短、繳費水平高低、現在年齡大小的不同，每個人增加的金額有所差別。

(旺報 )