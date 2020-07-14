「蹦蹦車」全線通車，1750線乘客可優先預購上午11時30分車次。（太平山國家森林遊樂區提供）

全台飆高溫，想避暑可往海拔高的山區跑，林務局趁勢推出12處國家森林遊樂園免費入園一次優惠。國光客運特別推薦5條直達路線，包含：1750宜蘭至太平山、1835台北至阿里山、9189左營站到小灣等，不用開車就能由南玩到北。

國光客運表示，最受遊客歡迎的是宜蘭太平山國家森林遊樂區，無論平、假日，皆可搭乘1750路線從宜蘭與羅東直達太平山。

國光客運提供優先預訂「蹦蹦車」座位，又增加停靠CNN評比全世界最美28條小路之一「見晴懷古步道」站牌，縮短遊客步行至太平山莊路途。

由昔日伐木運材機具改裝而成的太平山「蹦蹦車」，歷經半年修復，近日恢復全線通車。行駛過程會發出「蹦！蹦！」聲響而得名，開放式車廂，沒有窗戶隔離，可近距離接觸百年巨樹、森林自然景觀，大口呼吸森林浴芬多精，增加身體免疫能力。

另外，周五與周六晚間8時45分，從台北直達阿里山國家森林遊樂區的1835線，抵達時間為隔天凌晨，長期以來被暱稱為「日出專車」，一直有固定支持乘客群，是小資族最經濟實惠的選擇。

從高雄出發的則有1778線台東知本國家森林遊樂區、1778A線屏東雙流國家森林遊樂區及9189線屏東墾丁國家森林遊樂區，走訪曾被票選為台灣第二美瀑的雙流瀑布等私房景點，體驗亞熱帶森林豐富自然生態資源。

(中時 )