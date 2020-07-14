競選總部變賭場！警方逮捕一車賭客 前立委徐志明名列其中 15:042020/07/14 中時電子報 CTWANT Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前高雄市議員參選人徐佳瑩，其競選總部成為賭場。(圖／翻攝自佳園蛻變瑩向未來-徐佳瑩臉書專頁) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市警察局14日凌晨一舉破獲大型賭場，該地前身為高雄市大寮前議員參選人徐佳瑩的競選總部，警方同時帶回40多人偵訊。人數之多，警方動用到遊覽車來運送嫌疑人。其中遭警方帶回的人員中，包含了徐佳瑩的父親，也是前立委徐志明。目前全案仍由警方調查中。 更多 CTWANT 報導 億元救子4／不知國華人壽被全球併購 設計師出車禍驚覺成保單孤兒 明星婚變再＋1？李玟突感嘆「要醫治破碎心靈」 網瘋傳9年豪門婚喊切 (中時電子報) #競選總部 #賭場 #前立委 #志明 #徐佳瑩 也許您會感興趣 政治熱門新聞 梁文音離婚 王浩宇開酸！網：你戰場開太多了… - 政治 「罷免黃捷」變冷清？鳳山清捷隊回擊爆真相！ - 政治 高嘉瑜議場守夜 床照曝光！爆立委「打呼聲比牛還大」 - 政治 「他已然是國民黨救世主」綠營人士：民進黨2024麻煩了 - 政治 議場玻璃誰敲破的 陳柏惟找到凶手笑了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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