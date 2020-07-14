高雄市警察局14日凌晨一舉破獲大型賭場，該地前身為高雄市大寮前議員參選人徐佳瑩的競選總部，警方同時帶回40多人偵訊。人數之多，警方動用到遊覽車來運送嫌疑人。其中遭警方帶回的人員中，包含了徐佳瑩的父親，也是前立委徐志明。目前全案仍由警方調查中。

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(中時電子報)