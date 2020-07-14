監察院長被提名人陳菊今(14)日上午到立院報告時，藍綠立委爆發激烈的肢體衝突，民眾黨於中午也在議場外舉辦記者會，表達「即刻修憲、廢除考監、撤回名單」的訴求，民眾黨委員蔡壁如痛批，陳菊在擔任高雄市長的任內案子真的太多，「這樣看起來，民進黨就是一個雙標準的政黨！」她也強調，陳菊不到12點就離開，完全不符合程序正義，也藐視立法院，「中華民國台灣真的沒有適合的監察院長了嗎？」

民眾黨總召賴香伶質疑，廢除考監已經是朝野共識，「但為什麼國民黨不願意連署其它黨的提案版本？為什麼民進黨要以拖待變、忽視朝野的聲音？」她也認為，不質詢只進行投票，不僅程序不正義，客觀上就是放水、就是強行要過、就是碾壓小黨，以後監察委員則會完全沒有正當性。她也呼籲，希望藍綠不要打假球，讓議場回歸理性討論。

民眾黨副總召張其祿表示，有耳聞時代力量的邱顯智委員說，國民黨與民眾黨不願意去質詢，「這完全是一個誤解，事實上我們的委員也都充分準備好質詢內容了」然而國民黨杯葛議會運作，質詢只能延期，陳菊也在表定時間前就離開立法院，他強調，民眾黨始終維持一貫的主張，也沒有放棄審查。

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(中時電子報)