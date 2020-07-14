南瀛天文館「台南天文嘉年華」以「火星大驚奇」為主題，自7月18日起至8月30日展開一系列精采趣味活動。（台南南瀛天文館提供／劉秀芬台南傳真）

南瀛天文館「台南天文嘉年華」以「火星大驚奇」為主題，自7月18日起至8月30日展開一系列精采趣味活動。（台南南瀛天文館提供／劉秀芬台南傳真）

南瀛天文館「台南天文嘉年華」以「火星大驚奇」為主題，自7月18日起至8月30日展開一系列精采趣味活動。（台南南瀛天文館提供／劉秀芬台南傳真）

南瀛天文館暑假盛事「台南天文嘉年華」以「火星大驚奇」為主題，自7月18日起至8月30日展開，有「行動代號：瑪爾斯」的天文實境解謎，至園區各處尋找線索，找到失蹤的火星指揮官的下落；親子組隊參賽挑戰輕鬆又有趣的「逗天機」天文達人擂台賽，考驗天文知識又能抱獎金回家。

南瀛天文館表示，台南天文嘉年華今年以火星為主題，展開一系列火星驚奇體驗活動，透過遊戲及戲說天文等輕鬆趣味的方式的「火星小學堂」和「星河說書」活動，「頑童火星人」環保童玩體驗，將天文知識用生活體驗代替傳統的知識教導，帶給大眾深刻的學習經驗。

此外，星象劇場推出全新特別導覽節目，深入淺出介紹「木土行星衝」及「英仙座流星雨」特殊天象。「木土雙星衝」特殊天象觀測活動，架設多達14支望遠鏡並由天文專業解說員進行星空導覽，讓現場民眾都有機會仔細觀看在夜空中閃耀著璀璨光芒的土星與木星，一飽眼福。

7月18日開幕當日，「驚奇博物館」活動更邀請到南科考古館、樹谷生活科學館、台南左鎮化石園區、台南山上花園水道博物館等博物館，拿出壓箱寶跟大家分享，也聚集了全國各地天文協會共襄盛舉，打造「天文異世界」。各項精彩活動，學習有趣又好玩，是暑假親子共遊最佳選擇。

(中時 )