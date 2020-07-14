報名時間從7月15日至8月14日止，總獎金高達21萬元。（許哲瑗攝）

邁入第15年的新北市勞工之星歌唱大賽，今（14日）在勞工局長陳瑞嘉、代言人孔鏘老師揭牌下開跑，報名時間從7月15日至8月14日止，總獎金高達21萬元；2016年榮獲活力組冠軍的呂曉倩到場獻唱並說，勞工之星參賽者來自各行各業，用滄桑歌聲訴說生命歷程，讓她找回最初的歌唱動力，是她非常重要的圓夢舞台。

27歲呂曉倩為菲律賓新住民二代，平時在法院擔任通譯，擁有混血外表的她，自幼對唱歌充滿熱忱，大學時玩過樂團，菲律賓血統賜予的嗓音如同天籟，獲邀「綜藝大熱門」、「我要當歌手」等節目表演，2016年因緣際會下，參加第11屆新北市勞工之星歌唱比賽，渾厚歌喉讓評審驚艷連連，一舉奪下活力組冠軍。

「參賽者用歌聲訴說生命故事，實在難忘！」呂曉倩說，所有大大小小比賽中，新北市勞工之星最讓她印象深刻，每位參賽者來自各行各業，大多稍有年紀，多數選唱台語歌，用滄桑嗓音唱出一路走來的生命歷程，有哭有笑、也有悲歡離合，賦予這場比賽更深厚的意義，也讓她找回最初的唱歌動力。

連續5年擔任代言人的孔鏘老師說，他參與電視台歌唱節目評審10餘年，時常遇到「勞工之星歌唱大賽」的優勝者，可見新北有很多實力堅強的好歌喉。孔鏘老師也打趣說，希望這份代言工作「能再加個0」，他想繼續代言50年。

陳瑞嘉表示，今年提高獎金額度，冠軍3萬元、亞軍2萬元、季軍1萬5000元、殿軍1萬元，還有最佳造型、最佳台風、最佳啦啦隊等獎項，總獎金高達21萬元，希望疫後「悶了很久」、喜歡唱歌的勞工踴躍報名，讓更多好聲音被聽見，也期待報名人數能夠突破往年紀錄，活動資訊可上「109年勞工之星歌唱大賽」或上勞工局官網查詢。

(中時 )