英媒預計英國政府將宣佈全面禁止在英國5G網路中使用任何華為設備，對此，英國媒體認為，禁華為很容易，但困難的是接下去該如何收拾這爛攤子才麻煩。

據英國《泰晤士報》網站7月12日發表報導稱，英國電信行業人士認為，禁止華為很簡單，難的是接下來的部分。英國電信公司的尼爾·麥克雷曾在2018年的一個論壇上說：「目前只有一家真正的5G供應商，那就是華為。其他國家需要迎頭趕上。」

儘管取得了一些進展，但斯堪的納維亞人(編按：指北歐兩大電信商愛立信與諾基亞)仍在奮起直追。隨著大臣們準備將華為設備從英國5G網路中移除，諾基亞和愛立信正公開準備取代這家大陸巨頭。運營商曾警告說，替換華為可能會導致斷網，延誤5G技術的發展，而且據恩德斯市場分析公司稱，這樣做的成本高達20億英鎊。

華為開發了世界領先的行動技術，並在英國廣泛使用。

此外，電信行業很少被討論的一個方面是，愛立信和諾基亞在大陸都有大型製造基地。一位網路消息人士說：「說到製造（電信設備），幾乎一切都在大陸。」

一位與華為關係密切的消息人士說，電信運營商被要求用一套大陸製造的設備來取代另一套大陸製造的設備是「愚蠢的」——尤其是在所有華為設備在獲准進入網路前都要接受英國政府通信總部審查的情況下。

另外，人們擔心將華為這樣規模的製造商邊緣化會扼殺競爭，造成斯堪的納維亞雙頭壟斷。

(中時電子報)