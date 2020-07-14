新北市永和區保順里長林葉成與妻子葉佩璉年輕時從菜市場擺攤賣服飾打拚到今事業有成，擔任里長後積極回饋地方，開辦「里長獎學金」，10年來頒發超過200萬元，受惠學生逾千人，更屢有學生受激勵考上台大、建中、北一女等第一志願名校，愛的善循環在地方蔚為美談。

林葉成外表剛毅、不善言辭，身後卻藏著一雙溫柔推手妻子葉佩璉，兩人結褵40年，年輕時租攤位賣服飾，憑誠實信用好口碑獲好評，之後有了店面，更長期捐助社福團體及弱勢家庭善款與物資。2006年林葉成在妻子的支持下，參選里長並當選，開始一人當選全家服務的政治路。

自小出身貧困農家的林葉成，有感於求學期間苦無資源，擔任里長後，將心比心，自掏腰包開辦「里長獎學金」，分國小組600元、國中組1000元、高中組1200元、大學組1500元，每次頒發約20多萬元，表揚百餘名學子，凡設籍里內一年以上、成績達標準的學生都可提出申請。

林葉成開辦獎助學金以來，從最初的60位受獎到108年130位受獎，人數倍數成長，學生成績也逐年提升，每年皆有3到5名學生考上台大、建中、北一女、師大附中等第一、二志願名校，締造鄰里間高升學率佳績。

另外，里長夫人葉佩璉更發揮巧思，親自設計獎牌、準備禮品，用愛與行動鼓勵學生。林葉成欣慰又驕傲的說：「我們以孩子為榮，期盼孩子們長大後，能回饋鄉里、造福社會，讓愛循環下去！」

除開辦獎學金，林葉成也長期捐助永平國小籃球隊及美術班活動經費，讓孩子們能順利出賽，尤其征戰屢創佳績的籃球隊，更培育出黃建智、陳又瑋等多位國手，讓林葉成深感與有榮焉。

出錢以外，林葉成同時擔任永平國小導護志工，每日不分晴雨，7點準時到學校報到，站在路口護送學童上學，他說：「孫子也就讀永平國小，看到一個個孩子，就像自己的孫子一樣，每聲「爺爺早安！」就是最好的回饋，希望孩子們都能平安上學、快樂成長。」

民政局長柯慶忠表示，保順里是永和區人口最多的里，林葉成連任4屆里長，長期熱心公益，曾獲新北市特優里長表揚。他不僅自掏腰包鼓勵莘莘學子向學，也關懷弱勢家庭、辦理老人共餐，夫人並長期擔任志工關懷獨居長者，里政深受地方肯定。

(中時 )